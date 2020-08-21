22 серпня святкують День святого апостола Матвія. Фото: clutch.ua

https://racurs.ua/ua/n142817-22-serpnya-svyatkuut-den-svyatogo-apostola-matviya.html

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22 серпня Православна церква вшановує пам’ять святого Матвія — одного з учнів Ісуса, який став одним із 12 апостолів. Перекази розповідають, що Матвій був одним з 70 найкращих учнів Ісуса, допомагав хворим і виганяв бісів із людей.

Наші предки вірили, що в день Матвія до коров’ячого вимені прикріплюється велику кількість змій, які висмоктують молоко. Саме тому 22 серпня намагалися не випускати худобу з хліва, а господині в цей день не можна було доїти корову на самоті. Дійницю не ставили на стілець або діжку, вважалося, що внаслідок цього молоко в корови може зникнути.

Крім того, за народними прикметами цього дня закінчується літнє тепло, тому цей день ще називають Матвій Непогожий.

Народні прикмети та традиції на 22 серпня:

Південний вітер з вихрами на Матвія — до сніжної зими.

Рясна роса вранці 22 серпня віщує сонячний і теплий день.

Матвій негоду підпускає — осінь стає ближче.

У світі 22 липня відзначають День незалежності Малі та Болгарії, День без автомобілів, День осіннього рівнодення, Всесвітній день захисту слонів, Всесвітній день носорога, День Хоббіта в США, День білого шоколаду.

22 серпня в історії:

1485 — відбулася битва при Босворті війни Червоної та Білої троянд.

1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.

1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.

2006 — катастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. Тоді загинуло 170 осіб.

Нагадаємо, 21 серпня християни вшановують пам’ять Мирона Крітського. На Русі цей день називали Вітрогоном, тому що цього дня часто траплялися сильні вітри.