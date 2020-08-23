Акция солидарности в Беларуси. Фото: Подробности

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Протесты в Беларуси активно поддержали украинцы. В Киеве проходит акция солидарности с белорусским народом.

Сообщается, что возле Посольства Беларуси в Украине собрались около 100 человек. Об этом сообщает УНИАН.





Отмечается, что многие участники акции солидарности имеют при себе белорусские национальные флаги и флаги Украины. После выступления у посольства Беларуси участники акции отправились на Майдан Независимости, чтобы продолжить акцию уже там.





Люди создали живую цепь и, держась за бело-красную ленту, медленно отправились на Майдан. Участники акции решили поддержать белорусов, которые «выступили единым сердцем и единой душой на путь свободы и освобождения от диктатуры».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бы сделал на месте своего белорусского коллеги Александра Лукашенко.