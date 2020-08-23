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Акція солідарності. Фото: Подробности

Акція солідарності з білорусами в Києві — учасники вишикувалися в живий ланцюг (ФОТО)

23 сер 2020, 21:44
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Протести в Білорусі активно підтримали українці. У Києві проходить акція солідарності з білоруським народом.

Повідомляється, що біля Посольства Білорусі в Україні зібралися близько 100 осіб. Про це повідомляє УНІАН.

Акція солідарності. Фото: УНІАН

Зазначається, що багато учасників акції солідарності мають при собі білоруські національні прапори і прапори України. Після виступу у посольства Білорусі учасники акції вирушили на Майдан Незалежності, щоб продовжити акцію вже там.


Акція солідарності. Фото: УНІАН

Люди створили живий ланцюг і, тримаючись за біло-червону стрічку, повільно вирушили на Майдан. Учасники акції вирішили підтримати білорусів, які «виступили єдиним серцем і єдиною душею на шлях свободи і звільнення від диктатури».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський розповів, що б зробив на місці свого білоруського колеги Олександра Лукашенка.


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