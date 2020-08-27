В Украине усиливают карантин

https://racurs.ua/n143032-koncerty-vo-vremya-karantina-v-minzdrave-obyasnili-kto-ne-podpadaet-pod-zapret.html

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Карантин в Украине снова усиливается. Во всех карантинных зонах, согласно недавнему решению Кабмина, запрещается проведение концертов.

Впрочем, этот запрет распространяется не на все случаи. Кому позволят проводить концерты, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал во время видеобрифинга.

По словам Степанова, под исключение подпадают учреждения культуры, для которых такой вид деятельности является основным источником доходов.

То есть, если концерт проводят в соответствующем учреждении культуры или в доме, во дворце каком-то или еще что-то, с соблюдением всех норм и правил, которые установлены, то это разрешается, — отметил Степанов.



Если мы говорим о концерте, например, который проводится в ночном клубе, такая концертная деятельность запрещена, — добавил министр.

Напомним, в Киеве госпитализировали рекордное количество больных коронавирусной болезнью COVID-19.