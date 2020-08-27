В Україні посилюють карантин

https://racurs.ua/ua/n143032-koncerty-pid-chas-karantynu-u-moz-poyasnyly-hto-ne-pidpadaie-pid-zaboronu.html

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Карантин в Україні знову посилюється. В усіх карантинних зонах, згідно з нещодавнім рішенням Кабміну, забороняється проведення концертів.

Втім, ця заборона розповсюджується не на всі випадки. Кому дозволять проводити концерти, міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів під час відеобрифінгу.

За словами Степанова, під виняток підпадають заклади культури, для яких такий вид діяльності є основним джерелом доходів.

Тобто, якщо концерт проводять у відповідному закладі культури або в будинку, в палаці якомусь, або ще щось, з дотриманням всіх норм і правил, які встановлені, то це дозволяється, — зазначив Степанов.



Якщо ми говоримо про концерт, наприклад, який проводиться у нічному клубі, така концертна діяльність заборонена, — додав міністр.

Нагадаємо, у Києві госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.