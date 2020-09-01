Украинские теннисистки. Фото: Спорт. Bigmir

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Ракурс

Украинские теннисистки вышли во второй круг US Open — ежегодного профессионального теннисного турнира, который проводится в США.

Победу одержали сразу четыре украинки. Об этом сообщает «Эспрессо.TV».

Своих соперниц в первом круге одолели теннисистки Даяна Ястремская, Марта Костюк, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Марта Костюк одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной с разгромным счетом 6:2 и 6:1. Украинская теннисистка Екатерина Козлова победила американку Уитни Осигве со счетом 6:3 и 7:5.

В свою очередь Екатерина Бондаренко обыграла американскую теннисистку Элли Кук со счетом 3:6, 6:3 и 6:1, а Даяна Ястремская одержала победу в соревновании с австралийкой Астрой Шарма. Счет матча был 6:3, 6:7 и 7:6.

Во втором круге Ястремская сыграет против американки Мэдисон Бренгл, Костюк сразится с Анастасией Севастовой с Латвии, Екатерина Козлова встретится с чешской теннисисткой Петрой Квитовой, а Екатерина Бондаренко будет бороться с Петрой Мартич из Хорватии.

Чемпионат США продлится с 31 августа по 13 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере попала в полуфинал открытого чемпионата США US Open.