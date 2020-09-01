Українки «запалили» US Open — четверо тенісисток вийшли у друге коло

Українські тенісистки. Фото: Спорт. Bigmir

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Ракурс

Українські тенісистки вийшли у друге коло US Open — щорічного професійного тенісного турніру, який проводиться у США.

Перемогу дістали відразу чотири українки. Про це повідомляє «Еспресо.TV».

Своїх суперниць у першому колі подолали тенісистки Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Марта Костюк дістала перемогу над росіянкою Дарією Касаткіною з нищівним рахунком 6:2 та 6:1. Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла американку Вітні Осігве з рахунком 6:3 та 7:5.

Зі свого боку Катерина Бондаренко обіграла американську тенісистку Еллі Кік з рахунком 3:6, 6:3 та 6:1, а Даяна Ястремська дістала перемогу у змаганні з австралійкою Астрою Шарма. Рахунок матчу був 6:3, 6:7 та 7:6.

У другому колі Ястремська зіграє проти американки Медісон Бренгл, Костюк позмагається з Анастасією Севастовою із Латвії, Катерина Козлова зустрінеться з чешською тенісисткою Петрою Квітовою, а Катерина Бондаренко поміряється силами з Петрою Мартіч з Хорватії.

Чемпіонат США триватиме з 31 серпня по 13 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перша ракетка України Еліна Світоліна вперше у своїй кар'єрі потрапила до півфіналу Відкритого чемпіонату США US Open.