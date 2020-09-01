Закон об индексации размера алиментов приняла Верховная Рада

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Верховная Рада Украины приняла закон, который устанавливает обязанность проводить индексацию размера алиментов.

Народные депутаты 321 голосом во втором чтении поддержали закон № 3112 «О внесении изменений в ст. 71 закона Украины „Об исполнительном производстве“ об обязанности исполнителя производить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме». Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Закон предусматривает, что индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное на предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом министров порядке. Индексация алиментов должна проводиться ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Закон также предусматривает, что исполнитель обязан исчислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу — предпринимателю или физическому лицу… индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, — говорится в тексте закона.

Напомним, с 2020 года в Украине увеличился размер алиментов — выросла минимальная сумма алиментов, размер которых рассчитывается на основании установленного прожиточного минимума.