Закон про індексацію розміру аліментів ухвалила Верховна Рада

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Верховна Рада України ухвалила закон, який встановлює обов’язок проводити індексацію розміру аліментів.

Народні депутати 321 голосом в другому читанні підтримали закон № 3112 «Про внесення змін до ст. 71 закону України „Про виконавче провадження“ щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі». Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Закон передбачає, що індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше на передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом міністрів порядку. Індексація аліментів повинна проводитися щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

Закон також передбачає, що виконавець зобов’язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру аліментів.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі — підприємцю чи фізичній особі… індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, — йдеться у тексті закону.

Нагадаємо, з 2020 року в Україні збільшився розмір аліментів — зросла мінімальна сума аліментів, розмір яких розраховується на підставі встановленого прожиткового мінімуму.