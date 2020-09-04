Изгнанника Лероса тянут на допрос в ГБР

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Гео Лероса, народного депутата Украины, вызвали на допрос в Госбюро расследований. В вызове нардепа говорится о его статусе свидетеля в уголовном производстве об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Допрос назначен на вторник, 8 сентября (10.00). Об этом сообщает пресс-служба юридической компании «Миллер».

Производство открыли 25 августа. Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации «Совет ветеранов АТО». Активисты якобы проанализировали декларацию Лероса и предположили, что депутат уклонился от уплаты налогов.

В юридической компании «Миллер», которая защищает нардепа, сообщили, что представителем «Совета ветеранов АТО» является Андрей Одягайло, бывший начальник отделения в Оболонском управлении полиции. С октября 2018 года он также работает адвокатом.

Известно, что сейчас против Лероса возбуждены уголовные дела за неуплату налогов и незаконную надстройку над его квартирой еще одного этажа. Сам политик считает это попыткой его запугать.

Напомним, что 1 сентября Гео Лерос во время выступления в парламенте резко раскритиковал президента Владимира Зеленского, после чего его исключили из провластной фракции «Слуга народа». Сейчас против политика открыто два уголовных дела, которые он считает политическим преследованием.

Зеленский и Лерос продолжили публично выяснять отношения, в частности, нардеп назвал президента лжецом и клоуном.

Ранее Леросу сожгли машину.