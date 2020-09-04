Вигнанця Лероса тягнуть на допит до ДБР

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Гео Лероса, народного депутата України, викликали на допит у Держбюро розслідувань. У виклику нардепа йдеться про його статус свідка в кримінальному провадженні про умисне ухилення від сплати податків.

Допит призначено на вівторок, 8 вересня (10.00). Про це повідомляє прес-служба юридичної компанії «Міллер».

Провадження відкрите 25 серпня. Підставою стала ухвала Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації «Рада ветеранів АТО». У ній проаналізували декларацію Лероса і припустили, що депутат ухилився від сплати податків.

В юридичній компанії «Міллер», яка захищає нардепа, повідомили, що представником «Ради ветеранів АТО» є Андрій Одягайло, колишній начальник відділення в Оболонському управлінні поліції. З жовтня 2018 року він також працює адвокатом.

Відомо, що наразі проти Лероса відкрито кримінальні справи за несплату податків та незаконну надбудову над його квартирою ще одного поверху. Сам політик вважає це спробою його залякати.

Нагадаємо, що 1 вересня Гео Лерос під час виступу у парламенті різко розкритикував президента Володимира Зеленського, після чого його виключили із провладної фракції «Слуга народу». Наразі проти політика відкрито дві кримінальні справи, які він вважає політичним переслідуванням.

Зеленський і Лерос продовжили публічно з’ясовувати стосунки, зокрема, нардеп назвав президента брехуном та клоуном.

Раніше Леросу спалили автомобіль.