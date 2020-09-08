Коронавирус остановил плей-офф УХЛ — кто из спортсменов заболел

УХЛ. Фото: Газета 2000

https://racurs.ua/n143542-koronavirus-ostanovil-pley-off-uhl-kto-iz-sportsmenov-zabolel.html

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Коронавирус в Украине не обошел спортсменов. В Украинской хоккейной лиге (УХЛ) зафиксировали вспышку коронавируса, которая охватила сразу две команды. Заболели 19 хоккеистов хоккейного клуба «Донбасс» и 14 хоккеистов «Белого Барса».

Спортсмены планово сдали тесты на коронавирус и получили положительные результаты. Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги.

Отмечается, что тестирование на коронавирус также прошли и соперники команд в плей-офф — «Днепр» и «Кременчуг». Сейчас ожидаются результаты теста.

Из-за вспышки коронавируса розыгрыш полуфинальных и финальной серии плей-офф чемпионата УХЛ сезона-2019/20 приостановлено на две недели. После проведения повторных тестов на коронавирус у команд-полуфиналистов плей-офф УХЛ примет решение о дате продолжения соревнований.

До этого команды уже сыграли два полуфинальных поединка. Сейчас «Кременчуг» лидирует у «Белого Барса» со счетом 2:0, а в паре между «Донбассом» и «Днепром» установился паритет — 1:1.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавируса в львовском футбольном клубе «Рух» отменила матч донецкого «Шахтера» в украинском премьер-лиге. По результатам ПЦР-тестирования у футболистов клуба с Винников обнаружили положительные результаты. Поэтому матч второго тура УПЛ «Рух» — «Шахтер», запланированный на 12 сентября, не состоится в этот день.