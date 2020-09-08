Коронавірус зупинив плей-офф УХЛ — хто зі спортсменів захворів

Коронавірус в УХЛ. Фото: Газета 2000

https://racurs.ua/ua/n143542-koronavirus-zupynyv-pley-off-uhl-hto-zi-sportsmeniv-zahvoriv.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не оминув спортсменів. В Українській хокейній лізі (УХЛ) зафіксували спалах коронавірусу, який охопив одразу дві команди. Захворіли 19 хокеїстів хокейного клубу «Донбас» і 14 хокеїстів «Білого Барса».

Спортсмени планово здали тести на коронавірус та отримали позитивні результати. Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги.

Зазначається, що тестування на коронавірус також пройшли і суперники команд у плей-офф — «Дніпро» і «Кременчук». Наразі очікуються результати тесту.

Через спалах коронавірусу розіграш півфінальних та фінальній серії плей-офф чемпіонату УХЛ сезону-2019/20 припинено на два тижні. Після проведення повторних тестів на коронавірус у команд-півфіналістів плей-офф УХЛ ухвалить рішення про дату продовження змагань.

До цього команди вже зіграли два півфінальні поєдинки. Наразі «Кременчук» лідирує у «Білого Барса» з рахунком 2:0, а в парі між «Донбасом» і «Дніпром» встановився паритет — 1:1.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу у львівському футбольному клубі «Рух» скасував матч донецького «Шахтаря» в Українській прем'єр-лізі. За результатами ПЛР-тестування у футболістів клубу з Винників виявили позитивні результати. Тому матч другого туру УПЛ «Рух» — «Шахтар», запланований на 12 вересня, не відбудеться цього дня.