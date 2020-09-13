Во время акции, фото: Сергей Нужненко

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В Киеве на Майдане Независимости состоялась акция «Марш за Независимую Беларусь» в поддержку участников акций протеста, которые продолжаются в Беларуси.

Всего на акцию собрались около 100 участников, сообщает «Радио Свобода».

Участники акции держали флаги и плакаты, а также скандировали «Живе Беларусь», «Иди» и «Лукашенко — в автозак». Кроме того, они пели песни известной белорусской группы «Ляпис Трубецкой».

Также участники акции развернули большой бело-красно-белый флаг, который является символом протестов в Беларуси.

Активисты также прошли маршем по центральным улицам Киева к посольству Беларуси в Украине.

На странице акции в социальной сети Фейбук отмечалось, что она также направлена ​​против намерений президента Беларуси Александра Лукашенко встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения условий «углубленной интеграции» обоих государств.

Эта встреча должна состояться 14 сентября.

Белорусский народ не давал Лукашенко никаких полномочий обсуждать и подписывать документы, касающиеся судьбы Беларуси, — подчеркивается на странице акции. — Мы, белорусы Украины, решительно протестуем против сдачи независимости Беларуси.



Президентские выборы, которые состоялись в Беларуси 9 августа, спровоцировали масштабные акции протеста в этой стране. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. По их мнению, настоящим победителем выборов является оппозиционер Светлана Тихановская.

Напомним, в Минске сегодня прошел Марш героев в поддержку задержанных оппозиционеров.