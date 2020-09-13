Під час акції, фото: Сергій Нужненко

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У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція «Марш за Незалежну Білорусь» на підтримку учасників акцій протесту, які тривають у Білорусі.

Загалом на акцію зібралися близько 100 учасників, повідомляє «Радіо Свобода».

Учасники акції тримали прапори та плакати, а також скандували «Живє Бєларусь», «Йди» і «Лукашенка — в автозак». Крім того, вони співали пісні відомого білоруського гурту «Ляпіс Трубецкой».

Також учасники акції розгорнули великий біло-червоно-білий стяг, який є символом протестів у Білорусі.

Активісти також пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі в Україні.

На сторінці акції у соціальній мережі Фейбук зазначалося, що вона також спрямована проти намірів президента Білорусі Олександра Лукашенка зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним задля обговорення умов «поглибленої інтеграції» обох держав.

Ця зустріч має відбутися 14 вересня.

Білоруський народ не надавав Лукашенку жодних повноважень обговорювати та підписувати документи, які дотичні долі Білорусі, — наголошується на сторінці акції. — Ми, білоруси України, рішуче протестуємо проти здачі незалежності Білорусі.



Президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, спровокували масштабні акції протесту в цій країні. Протестувальники вважають, що вибори були сфальсифіковані на користь Лукашенка. На їхню думку, справжнім переможцем виборів є опозиціонер Світлана Тихановська.

Нагадаємо, у Мінську сьогодні відбувся Марш героїв на підтримку затриманих опозиціонерів.