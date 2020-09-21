Оккупированный Крым испытывает недостаток воды, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/n144135-29-sel-na-severe-kryma-ostalis-bez-vody-peresohli-skvajiny.html

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Засуха в Крыму продолжается. Еще 29 населенных пунктов остались без воды — в селах северной части Крыма пересохли скважины.

До этого проблемы с водой также были зафиксированы в населенных пунктах центральной части временно оккупированного полуострова, сообщает издание «Новая газета» со ссылкой на результаты совещания «властей» Крыма.

Отмечается, что в эти населенные пункты северного Крыма воду будут привозить в цистернах. Часть из необходимых для этого цистерн оккупанты обещают выделять путем перераспределения имеющихся, остальные -- закупить.

В каких именно населенных пунктах исчезла вода, не сообщается.

Также оккупанты затронули вопрос 39 населенных пунктов Крыма, где еще с конца августа воду подают по графику в течение всего нескольких часов в день. Представители оккупационной администрации признали, что в этих населенных пунктах наблюдаются сбои и поломки в работе системы водоснабжения.

Так, во многих районах временно оккупированного Симферополя из-за низкого давления в системе водоснабжения вода не поступает даже в течение двух часов в сутки. Кроме того, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа.

Кроме того, оккупанты признали, что жители Симферополя активно жалуются на то, что вода имеет желто-коричневый оттенок. Также оккупанты подтвердили распространенную ранее СМИ информацию о том, что в одному из микрорайонов Симферополя из крана пошла вода с примесью нечистот.

По словам местных «чиновников», нечистоты в воду попали через старый водопровод, который проходит по частному сектору с многочисленными выгребными ямами.

Напомним, в оккупированном Крыму недавно полностью высохло Симферопольское водохранилище.