Окупований Крим відчуває нестачу води, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/ua/n144135-29-sil-na-pivnochi-krymu-zalyshylysya-bez-vody-peresohly-sverdlovyny.html

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Засуха в Криму триває. Ще 29 населених пунктів залишилися без води — у селах північної частини Криму пересохли свердловини.

До цього проблеми з водою також були зафіксовані в населених пунктах центральної частини тимчасово окупованого півострова, повідомляє видання «Новая газета» з посиланням на результати наради «влади» Криму.

Зазначається, що в ці населені пункти північного Криму воду привозитимуть у цистернах. Частину з необхідних для цього цистерн окупанти обіцяють виділяти шляхом перерозподілу наявних, решту — закупити.

У яких саме населених пунктах зникла вода, не повідомляється.

Також окупанти торкнулися питання 39 населених пунктів Криму, де ще з кінця серпня воду подають по графіку впродовж лише кількох годин у день. Представники окупаційної адміністрації визнали, що в цих населених пунктах спостерігаються збої та поломки в роботі системи водопостачання.

Так, у багатьох районах тимчасово окупованого Сімферополя через низький тиск у системі водопостачання вода не надходить навіть впродовж двох годин на добу. Крім того, у 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п’ятого поверху.

Крім того, окупанти визнали, що жителі Сімферополя активно скаржаться на те, що вода має жовто-коричневий відтінок. Також окупанти підтвердили поширену раніше ЗМІ інформацію про те, що в одному з мікрорайонів Сімферополя з крана пішла вода з домішкою нечистот.

За словами місцевих «чиновників», нечистоти у воду потрапили через старий водопровід, який проходить приватним сектором з численними вигрібними ямами.

Нагадаємо, в окупованому Криму нещодавно повністю висохло Сімферопольське водосховище.