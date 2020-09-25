Более 100 человек отравились в столовой на Ивано-Франковщине

101 человек отравился в заводской столовой в Коломые. Фото: pravda.com.ua

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Массовое отравление произошло в городе Коломыя Ивано-Франковской области. В четверг, 24 сентября, спасатели получили информацию о том, что за медицинской помощью обратился 101 человек.

С предварительным диагнозом госпитализировали 44 человека, а 57 находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Оказалось, что все пострадавшие употребляли пищу в столовой местного завода «Леон». На предприятии проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

По информации местного издания «Галка», большинство пострадавших жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.

Напомним, в августе на Харьковщине четыре ребенка отравились мышиным ядом. Детей в возрасте двух, пяти, шести и восьми лет с отравлением госпитализировали.