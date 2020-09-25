Более 100 человек отравились в столовой на Ивано-Франковщине

Более 100 человек отравились в столовой на Ивано-Франковщинеhttps://racurs.ua/n144294-101-chelovek-otravilsya-v-zavodskoy-stolovoy-v-kolomye.htmlРакурс
Массовое отравление произошло в городе Коломыя Ивано-Франковской области. В четверг, 24 сентября, спасатели получили информацию о том, что за медицинской помощью обратился 101 человек.
С предварительным диагнозом госпитализировали 44 человека, а 57 находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Оказалось, что все пострадавшие употребляли пищу в столовой местного завода «Леон». На предприятии проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
По информации местного издания «Галка», большинство пострадавших жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.
Напомним, в августе на Харьковщине четыре ребенка отравились мышиным ядом. Детей в возрасте двух, пяти, шести и восьми лет с отравлением госпитализировали.