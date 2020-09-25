101 особа отруїлася в заводській їдальні у Коломиї. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n144294-101-osoba-otruyilasya-v-zavodskiy-yidalni-v-kolomyyi.html

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Масове отруєння сталося в місті Коломия Івано-Франківської області.

У четвер, 24 вересня, рятувальники отримали інформацію про те, що за медичною допомогою звернулася 101 особа. З попереднім діагнозом госпіталізували 44 осіб, а 57 перебувають на амбулаторному лікуванні. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Виявилося, що всі постраждалі вживали їжу в їдальні місцевого заводу «Леон». На підприємстві проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

За інформацією місцевого видання «Галка», більшість постраждалих нарікають на сосиски, які з’їли у заводській їдальні.

Нагадаємо, у серпні на Харківщині четверо дітей отруїлися мишачою отрутою. Дітей віком двох, п’яти, шести і восьми років із отруєнням госпіталізували.