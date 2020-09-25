Лечение туберкулеза подорожает втрое, больными займутся и семейные врачи

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В украинской медицине назревает революция. Лечение туберкулеза в Украине в 2021 году планируют сделать дороже минимум втрое. Кроме того, в Министерстве здравоохранения хотят, чтобы сопровождение пациентов, выписанных из больницы после лечения туберкулезом, занимались еще и семейные врачи.

Минздрав в бюджетном запросе на следующий год резко увеличивает тариф на лечение туберкулеза, сообщил на брифинге 25 сентября глава Минздрава Максим Степанов.

Если сейчас он составляет 20 тыс. 663 грн на одного больного, то в 2021 году руководители отрасли предлагают установить его на уровне 63 тыс. 535 грн. Степанов утверждает, что именно таковы реальные затраты на лечение и эта сумма позволит «реально пролечить больного, а не экономить на всем».

В Минздраве предлагают также установить отдельный тариф для семейных врачей, которые будут осуществлять сопровождение больных туберкулезом дома, после выписки из больницы. Степанов рассказал, что лечение продолжается и после стационара, амбулаторно, когда пациенты должны, например, принимать соответствующие лекарства.

Кто-то должен сопровождать такую ​​категорию больных, поэтому вводим тариф на сопровождение для семейных больных на амбулаторном уровне, — сказал министр.



Ориентировочно такой тариф будет составлять 1 тыс. 80 грн на одного больного.

В Минздраве также прогнозируют, что в 2021 году в Украине лечением туберкулезом будет охвачено 43 тыс. 981 человек.