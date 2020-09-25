Лікування туберкульозу подорожчає втричі, хворими займуться і сімейні лікарі, фото —

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В українській медицині назріває революція. Лікування туберкульозу в Україні у 2021 році планують зробити дорожчим принаймні втричі. Крім того, в Міністерстві охорони здоров’я хочуть, аби супровід пацієнтів, яких виписали із лікарні після лікування на сухоти, займалися ще й сімейні лікарі.

МОЗ у бюджетному запиті на наступний рік різко збільшує тариф на лікування туберкульозу, повідомив на брифінгу 25 вересня очільник МОЗ Максим Степанов.

Якщо нині він складає 20 тис. 663 грн на 1 хворого, то у 2021 році керівники галузі пропонують встановити його на рівні 63 тис. 535 грн. Степанов стверджує, що саме такими є реальні витрати на лікування і ця сума дозволить «реально пролікувати хворого, а не економити на всьому».

В МОЗ пропонують також встановити окремий тариф для сімейних лікарів, які здійснюватимуть супровід хворих на туберкульоз вдома, після виписки з лікарні. Степанов розповів, що лікування триває і після стаціонару, амбулаторно, коли пацієнти повинні, наприклад, приймати відповідні ліки.

Хтось має супроводжувати таку категорію хворих, тому запроваджуємо тариф на супровід для сімейних хворих на амбулаторному рівні, — сказав міністр.



Орієнтовно такий тариф складати 1 тис. 80 грн на одного хворого.

В МОЗ також прогнозують, що в 2021 році в Україні лікуванням на туберкульоз буде охоплено 43 тис. 981 особу.