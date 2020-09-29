Цифровой турборежим в концессии откладывается — Рада пошла на уступки Кабмину

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Верховная Рада на заседании 29 сентября приняла за основу законопроект № 3961, который переносит создание электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных конкурсов с 1 октября до 1 сентября 2021 года.

Сегодня в мире не существует аналогов таких электронных торговых систем, обеспечивающих проведение концессионных конкурсов, и отсутствует практика управления ими, — отметил представитель комитета по вопросам экономического развития в Раде.

Как добавил представитель парламентского комитета, использование ЭТС должно было начаться не позднее 1 октября 2020 года. Однако, электронную торговую систему не создали и, поскольку такая система не имеет аналогов в мире, Минэкономики ищет «возможные варианты оптимального технического решения ее создания».

Также отмечено, что в госбюджете на 2020 год не были предусмотрены средства на проектирование и разработку ЭТС.

Напомним, в январе тогдашний премьер Алексей Гончарук заявлял, что николаевский порт «Ольвия» передали в концессию ведущему портовому оператору Катара компании QTerminals, которая не только инвестирует в порт миллиарда гривен, но и выделит 80 млн грн в местный бюджет Николаевской области.