Цифровий турборежим у концесії відкладається — Рада пішла на поступки уряду

https://racurs.ua/ua/n144460-cyfrovyy-turborejym-u-koncesiyi-vidkladaietsya-rada-pishla-na-postupky-uryadu.html

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Верховна Рада під час засідання 29 вересня ухвалила за основу законопроект № 3961, який відтерміновує створення електронної торгової системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів з 1 жовтня до 1 вересня 2021 року.

Сьогодні у світі не існує аналогів таких електронних торгових систем, які б забезпечували проведення концесійних конкурсів, та відсутня практика управління ними, — зазначив представник комітету з питань економічного розвитку у Раді.

Як додав представник парламентського комітету, використання ЕТС мало розпочатися не пізніше 1 жовтня 2020 року. Однак, електронну торгову систему не створено і, оскільки така система не має аналогів у світі, Мінекономіки шукає «можливих варіантів оптимального технічного рішення її створення».

Також зазначено, що у держбюджеті на 2020 рік не передбачено кошти на проектування і розробку ЕТС.

Нагадаємо, у січні тодішній прем'єр Олексій Гончарук заявляв, що миколаївський порт «Ольвія» передали у концесію ведучому портовому оператору Катару компанії QTerminals, яка не лише інвестує в порт мільярди гривень, але й виділить 80 млн грн до місцевого бюджету Миколаївської області.