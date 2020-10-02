Коболев подхватил коронавирус — кто временно возглавит «Нафтогаз» — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n144609-kobolev-podhvatil-koronavirus-kto-vremenno-vozglavit-naftogaz.html

Ракурс

Андрей Коболев, глава правления «Нафтогаз Украины», 2 октября подтвердил информацию об инфицировании коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики… Чувствую себя хорошо, надеюсь, что нюх не пропадет, ни реальный, ни деловой… Вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал, — отметил Коболев.

Он добавил, что все совещания, встречи и интервью переносит в онлайн формат. По словам чиновника, менеджмент и сотрудники «Нафтогаза» еще в марте были переведены на дистанционную работу. Он уверен, такой вариант организации трудового процесса имеет свои преимущества.

На время моей самоизоляции выполнять мои обязанности будет Сергей Перелома, — резюмировал Коболев.

Напомним, ранее «Ракурс» писал, что во время заседания фракции «Слуга народа» Коболев заявил, что он является единственным в Украине высококвалифицированным специалистом в газовой сфере, а наем иностранных руководителей обойдется госбюджету гораздо дороже, чем размер его нынешней зарплаты.