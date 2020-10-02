Коболєв підхопив коронавірус — хто тимчасово очолить “Нафтогаз”

https://racurs.ua/ua/n144609-koboliev-pidhopyv-koronavirus-hto-tymchasovo-ocholyt-naftogaz.html

Ракурс

Андрій Коболєв, голова правління «Нафтогаз України», 2 жовтня підтвердив інформацію про інфікування коронавірусом.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Черговий COVID-антирекорд в Україні і я, на жаль, частина цієї статистики… Почуваюся добре, сподіваюся, що нюх не втрачу, ані реальний, ані бізнесовий… Вчора прилетів з відрядження, здав тест, до результату ніде не з’являвся. Позитивний результат отримав годину тому, попередив всіх, з ким контактував, — зазначив Коболєв.

Він додав, що усі наради, зустрічі та інтерв’ю переносить в онлайн формат. За словами високопосадовця, менеджмент і співробітники «Нафтогазу» з березня переведені переважно на дистанційну роботу. На його думку, такий варіант організації трудового процесу має свої переваги.

На час моєї самоізоляції виконувати мої обов’язки буде Сергій Перелома, — резюмував Коболєв.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що під час засідання фракції «Слуга народу» Коболєв заявив, що він є єдиним в Україні висококваліфікованим фахівцем у газовій галузі, а наймання іноземних керівників обійдеться держбюджету набагато дорожче, ніж розмір його зарплати.