Каникулы в Киеве начнутся раньше, чем планировалось

Школы. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144858-stolichnye-shkolniki-uydut-na-kanikuly-ranshe-chem-planirovalos.html

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Каникулы в Киеве могут начаться уже 21 октября. Такое решение предложил Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации, учитывая рекомендации Министерства образования и науки (МОН) для предотвращения распространения коронавируса в школах, а также для создания безопасных условий для школьников во время местных выборов.

За школьные парты дети вернутся через неделю — 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как известно, в столице выросло количество больных коронавирусом в образовательных учреждениях. Эпидемиологическая ситуация контролируется. Школы и детские сады работают по утвержденному регламенту. Для контроля за эпидемией город увеличил финансирование на закупку дезинфицирующих средств для школ с 30 до 40 млн грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что школы, где обнаруживают больных детей или учителей, отправляют на дистанционное обучение. На сегодня уже несколько школ полностью закрыты на карантин из-за распространения инфекции среди учителей.