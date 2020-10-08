Канікули у Києві розпочнуться раніше, ніж планувалося

Школа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144858-stolychni-shkolyari-pidut-na-kanikuly-ranishe-nij-planuvalosya.html

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Канікули у Києві для школярів можуть розпочатися вже 21 жовтня. Таке рішення запропонував Департамент освіти і науки Киїнської міської державної адміністрації, ураховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки (МОН) для запобігання поширенню коронавірусу школами та для створення безпечних умов для школярів під час місцевих виборів.

За шкільні парти школярі повернуться за тиждень — 29 жовтня. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як відомо, у столиці зросла кількість хворих на коронавірус в освітніх закладах. Наразі епідеміологічна ситуація контрольована. Школи та дитячі садочки працюють за визначеним регламентом. Місто збільшило фінансування на закупівлю дезинфікуючих засобів для шкіл із 30 до 40 млн грн.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що столичні школи, де виявляють хворих дітей або вчителів, відправляють на дистанційне навчання. На сьогодні вже декілька шкіл повністю закриті на карантин через розповсюдження інфекції серед вчителів.