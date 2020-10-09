Кабмин отреагировал на новую вспышку COVID-19 угрозами местной власти

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Новая вспышка COVID-19 стала причиной созыва срочного совещания премьер-министра Дениса Шмыгаля с главами ОГА и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Руководитель правительства угрожал на ней привлечением к ответственности руководителей местной власти, поскольку те, по его словам, не обеспечили доплаты к заработным платам медицинским работникам за сентябрь.

Пресс-служба КМУ сообщила, что такие средства не поступили в 160 медучреждений в различных областях.

Правительство внесет представление на Офис президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей ОГА. Будем ставить вопрос увольнения соответствующих руководителей. Врачи ждали денег — при том, что они были выделены. НСЗУ подписывал контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам, — сказал Шмыгаль.

На совещании решили, что Минздрав увеличит количество койкомест, привлекая ведомственные больницы и учреждения Национальной академии наук.

Главы областных администраций будут советоваться с МВД и Госпотребслужбой о проведении массовых мероприятий, а областные департаментам здравоохранения отработают маршруты перевозки больных COVID-19.

Теперь такие совещания Шмыгаль будет созывать три раза в неделю. Решение об усилении карантина рассмотрят на заседании Кабмина и Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Кабмине сегодня заявили, что рассмотрят возможность введения чрезвычайного положения в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19 только, если это инициирует президент. Министр КМУ Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24» объяснил, что сейчас такой необходимости нет.

Как оказалось, весной этого года проект указа президента о чрезвычайном положении подготовили, но он не понадобился.

Ранее министр Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.