Кабмін відреагував на новий спалах COVID-19 погрозами місцевій владі

https://racurs.ua/ua/n144936-kabmin-vidreaguvav-na-novyy-spalah-covid-19-pogrozamy-misceviy-vladi.html

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Новий спалах COVID-19 став причиною скликання термінової наради прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з головами ОДА і секретарем Ради національної безпеки і оборони Олексієм Даніловим.

Керівник уряду погрожував на ній притягненням до відповідальності керівників місцевої влади, оскільки ті, за його словами, не забезпечили виплати доплат до заробітних плат медичним працівникам за вересень.

Прес-служба КМУ повідомила, що такі кошти не надійшли у 160 медзакладів у різних областях.

Уряд внесе подання на Офіс президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів, — сказав Шмигаль.

На нараді вирішили, що МОЗ збільшить кількість ліжкомісць, залучивши відомчі лікарні та установи Національної академії наук.

Голови обласних адміністрацій радитимуться з МВС і Держпродспоживслужбою щодо проведення масових заходів, а обласні департаментам охорони здоров’я відпрацюють маршрути перевезення хворих на COVID-19.

Тепер такі наради Шмигаль буде скликати тричі на тиждень. Рішення щодо посилення карантину розглянуть сьогодні на засіданні Кабміну і Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Кабміні сьогодні заявили, що розглянуть можливість введення надзвичайного стану в країні через спалах коронавірусу COVID-19 тільки якщо це ініціює президент. Міністр КМУ Олег Немчинов в ефірі телеканалу «Україна 24» пояснив, що зараз такої необхідності немає.

Як виявилося, навесні цього року проект указу президента про надзвичайний стан підготували, але він не знадобився.

Раніше міністр Максим Степанов заявив, що Україна зараз не може вводити повний локдаун, як це зробив Ізраїль або деякі країни Європи через зростання випадків коронавірусу COVID-19. Він зазначив, що необхідно знайти баланс між збереженням економіки і дотриманням карантинних обмежень. У зв’язку з цим міністр планує провести консультації з експертами.