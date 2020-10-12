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Ракурс
Владимир Балух. Фото: Украинская правда

Избитого Балуха переводят в нейрохирургию

12 окт 2020, 14:46
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Владимир Балух, бывший политзаключенный, пошел на поправку. В связи с этим его переводят из реанимации в нейрохирургию. Экс-политзаключенный пробыл в реанимации целый месяц.
Сейчас он пришел в себя, но до сих пор не может вспомнить, что с ним произошло. Об этом сообщила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко со ссылкой на врачей Балуха.

Пост Ирины Геращенко. Скриншот: Facebook
По ее словам, врачи все еще запрещают посещать Балуха, поскольку для него это очень опасно. Несмотря на то, что он начал выздоравливать, состояние бывшего политзаключенного до сих пор остается тяжелым.
Балух — бывший политзаключенный, которого освободили во время обмена пленными между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года. Он — бывший житель временно оккупированного Крыма. Балух открыто демонстрировал свою проукраинскую позицию, за что оккупанты бросили его в тюрьму по сфабрикованным обвинениям.
Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Балух, которого в ночь на 8 сентября жестоко избили в Киеве, находится в сознании и пытается говорить, но его состояние еще очень слабое.

Источник: Ракурс


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