Побитого Балуха переводять у нейрохірургію

Володимир Балух. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n145034-pobytogo-baluha-perevodyat-u-neyrohirurgiu.html

Ракурс

Володимир Балух, колишній політв’язень Кремля, пішов на поправку. У зв’язку з цим його переводять із реанімації до нейрохірургії. колишній політв’язень пробув у реанімації цілий місяць.

Наразі він прийшов до тями, але досі не може згадати, що з ним трапилося. Про це повідомила депутат від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко з посиланням на лікарів Балуха.





За її словами, лікарі досі забороняють відвідувати Балуха, оскільки для нього це дуже небезпечно. Попри те, що він почав одужувати, його стан досі залишається важким.

Балух — колишній політв’язень, якого звільнили в результаті обміну полоненими між Україною та Росією 7 вересня 2019 року. Він — колишній мешканець тимчасово окупованого Криму. Балух відкрито демонстрував свою проукраїнську позицію, за що окупанти кинули його за ґрати за сфабрикованими звинуваченнями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Балух, якого у ніч на 8 вересня жорстоко побили в Києві, перебуває у свідомості та намагається говорити, проте його стан ще дуже слабкий.