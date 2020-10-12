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Ракурс
«Слуга народа» хочет избавиться от части замов Арахамии, сейчас их 15

«Слуга народа» хочет избавиться от части замов Арахамии, сейчас их 15

12 окт 2020, 16:34
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«Слуга народа» планирует перезагрузить президентскую фракцию в Верховной Раде. Речь идет о замене части заместителей Давида Арахамия, которых сейчас насчитывается 15 человек.

Об этом рассказал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в интервью на YouTube-канале «Єдність».

Этот вопрос уже назрел, такие изменения произойдут, — сказал нардеп.

В то же время он опроверг информацию о том, что его якобы планируют назначить новым главой фракции вместо Арахамии.

Мне такие предложения не поступали, — заявил Качура.

По словам Качуры, сейчас речь идет о замене заместителей руководителя парламентской фракции Зеленского в Раде. Также «слуги» планируют переформатировать внутреннюю коммуникацию.

Это когда случается зашквар, но его во фракции не обсуждают, нет публичной позиции фракции… И для того, чтобы голоса были у нас под ключевые законопроекты, надо, чтобы заместители главы фракции до вынесения в зал проговаривали их со своими группами, — добавил он.


Напомним, в «Слуге народа» — 15 заместителей главы фракции: Александр Корниенко (первый заместитель), Николай Тищенко, Евгения Кравчук, Юрий Корявченков, Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Юрий Кисель, Юрий Мисягин, Артем Культенко, Ольга Савченко, Павел Сушко, Павел Халимон и Елена Шуляк.

Список заступників Арахамії / Скрін із сайту Верховної Ради

Источник: Ракурс


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