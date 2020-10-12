«Слуга народу» хоче позбутися частини з 15 заступників Арахамії

https://racurs.ua/ua/n145043-sluga-narodu-hoche-pozbutysya-chastyny-z-15-zastupnykiv-arahamiyi.html

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«Слуга народу» планує перезавантаження президентської фракції у Верховній Раді. Зокрема, йдеться про заміну частини заступників Давида Арахамії, яких зараз налічується 15 осіб.

Про це розповів народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в інтерв’ю на YouTube-каналі «Єдність».

Це вже питання назріло, такі зміни відбудуться, — сказав нардеп.

Водночас він спростував інформацію про те, що його нібито планують призначити новим очільником фракції замість Давида Арахамії.

Мені такі пропозиції не надходили, — заявив Качура.

За словами Качури, наразі йдеться про заміну заступників керівника парламентської фракції Зеленського у Раді. Також «слуги» планують переформатувати внутрішню комунікацію.

Це коли трапляється зашквар, але його у фракції не обговорюють, немає публічної позиції фракції… І для того щоб голоси були в нас під ключові законопроекти, треба, щоб заступники голови фракції до винесення в зал проговорювали їх зі своїми групами, — додав він.



Нагадаємо, у «Слузі народу» — 15 заступників глави фракції: Олександр Корнієнко (перший заступник), Микола Тищенко, Євгенія Кравчук, Юрій Корявченков, Вадим Струневич, Галина Янченко, Максим Ткаченко, Роман Мулик, Юрій Кісєль, Юрій Мисягін, Артем Культенко, Ольга Савченко, Павло Сушко, Павло Халімон і Олена Шуляк.