В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирусная болезнь COVID-19 с большей вероятностью пройдет в тяжелой форме у людей со второй и четвертой группами крови.

В то же время люди с первой группой крови по системе AB0 могут иметь меньший риск заражения коронавирусом и меньшую вероятность тяжелых осложнений при болезни, сообщает издание Nacked Science со ссылкой на результаты двух исследований, опубликованных в Blood Advances.

В первой из этих работ были проанализированы данные датского реестра пациентов относительно 473 тыс. человек, протестированных на COVID-19, с данными контрольной группы из более чем 2,2 млн человек из общей популяции. Дания была выбрана из-за относительной этническую однородность населения, поскольку это может влиять на распространение различных групп крови среди жителей.

Оказалось, что среди тех, чей анализ на коронавирус был положительным, была заметно меньшей доля людей с первой группой крови, чем доли пациентов с кровью всех других групп.

Всего в Дании доля лиц с первой группой крови составляет 42%, в то время как среди тех, кто заразился коронавирусом, их было только 38%, что является статистически значимой разницей.

Во втором исследовании ученые проанализировали данные о почти сотни тяжелобольных пациентов, госпитализированных в больницы в канадском городе Ванкувере. Оказалось, что среди них люди со второй и четвертой группами крови с большей вероятностью нуждались в искусственной вентиляции легких.

По мнению ученых, это могло быть связано с повышенной степенью повреждения легких. Кроме того, среди людей с этими группами крови большему количеству пациентов нужен был диализ из-за развития почечной недостаточности.

Также пациенты со второй или четвертой группами крови больше времени проводили в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, ученые недавно пришли к выводу, что гены неандертальцев могут провоцировать тяжелое течение COVID-19.