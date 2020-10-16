У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145215-koronavirusu-bilsh-vrazlyvi-ludy-z-pevnymy-grupamy-krovi-doslidjennya.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 з більшою ймовірністю пройде у важкій формі в людей з другою та четвертою групами крові.

Водночас люди з першою групою крові за системою AB0 можуть мати менший ризик зараження коронавірусом та меншу ймовірність важких ускладнень при хворобі, повідомляє видання Nacked Science з посиланням на результати двох наукових досліджень, опублікованих у Blood Advances.

У першій з цих робіт були проаналізовані дані данського реєстру пацієнтів щодо 473 тис. осіб, протестованих на COVID-19, з даними контрольної групи з понад 2,2 млн осіб із загальної популяції. Данія була обрана через відносну етнічну однорідність населення, оскільки це може впливати на поширення різних груп крові серед жителів.

Виявилося, що серед тих, чий аналіз на коронавірус був позитивним, була помітно меншою частка людей з першою групою крові, ніж частки пацієнтів з кров’ю всіх інших груп.

Загалом у Данії частка осіб із першою групою крові становить 42%, в той час як серед тих, хто заразився коронавірусом, їх було лише 38%, що є статистично значущою різницею.

У другому дослідженні учені проаналізували дані щодо майже сотні важкохворих пацієнтів, госпіталізованих до лікарень у канадському місті Ванкувері. Виявилося, що серед них люди з другою та четвертою групами крові з більшою ймовірністю потребували штучної вентиляції легенів.

На думку вчених, це могло бути пов’язаним з підвищеним ступенем пошкодження легенів. Крім того, серед людей з цими групами крові більшій кількості пацієнтів потрібен був діаліз через розвиток ниркової недостатності.

Також пацієнти з другою чи четвертою групами крові більше часу проводили у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, учені нещодавно дійшли висновку, що гени неандертальців можуть провокувати тяжкий перебіг COVID-19.