В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса, которая продолжается в мире, унесла жизни уже более 1,1 млн человек.

Новое исследование британских ученых показывает, что заболевания и повреждения почек значительно повышают риск летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в реанимации, сообщает издание EurekAlert.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа в Лондоне (Великобритания), на основе анализа данных о 372 пациентах с COVID-19, которые попали в четыре региональные отделения интенсивной терапии в Великобритании между 10 марта и 23 июля 2020 года.

Средний возраст пациентов составлял около 60 лет, 72% из них были мужчинами.

Всего у 216 (58%) пациентов была определенная форма почечной недостаточности (у 45% развилась острая почечная недостаточность (ОПН) во время пребывания в отделении интенсивной терапии, тогда как у 13% была уже имеющаяся хроническая почечная недостаточность (ХБП)). Еще у 42% не было этих проблем со здоровьем.

У пациентов, у которых развилась ОПН, в анамнезе не было серьезных заболеваний почек до приема в реанимацию (это известно из анализов крови во время госпитализации или их медицинских карт), что свидетельствует о том, что ОПН была непосредственно связана с инфекцией COVID-19.

Проанализировав летальные случаи среди этих пациентов, исследователи установили, что:

среди пациентов без проблем с почками смертность составляла 21% (32 из 156 пациентов);

среди пациентов с вызванной коронавирусом ОПН смертность составляла 48% (81 из 168 пациентов);

среди пациентов, у кого раньше уже была ХПН I-IV стадий, смертность составила 50% (11 из 22 пациентов);

среди пациентов с ХПН V стадии, которым уже необходим регулярный амбулаторный диализ, смертность составила 47% (9 из 19 пациентов);

среди пациентов с трансплантацией почки смертность составила 86% (шесть из семи заболевших скончались).

То есть, результаты исследования показывают, что пациенты с трансплантированными почками являются чрезвычайно уязвимой группой.

Причины увеличения смертности у пациентов с проблемами почек пока точно не ясны, подчеркивают исследователи.

Существует несколько теорий относительно причин. В частности, вирус может вызвать ендотелиит (воспаление сосудов почек), что похоже на проблему, которую, как известно, COVID-19 вызывает в легких.

Еще одной причиной может быть прямое повреждение почек в результате спровоцированной коронавирусом чрезмерной реакции иммунной системы (так называемой «цитокиновой бури»).

Напомним, ученые недавно установили, что группа крови может влиять на тяжесть течения COVID-19.