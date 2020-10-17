В Минздраве рассказали, будут ли вводить в Украине локдаун, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в последнее время наблюдается значительный рост заболеваемости.

К жесткому локдауну — наиболее суровым карантинным мерам, как это было сделано этой весной, украинские власти будут прибегать только в крайнем случае. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом в интервью «Радіо Свобода».

По словам Ляшко, введение жесткого локдауна является исключительно резервным вариантом, а сейчас делается все возможное, чтобы предотвратить как коллапс системы здравоохранения, так и остановку экономики.

Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна — это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать, — подчеркнул чиновник.

Ляшко заверил, что сейчас, несмотря на выявленные ежедневно более 5 тыс. случаев коронавируса, коллапса нет, а система здравоохранения будет справляться и при росте этого показателя до 10 тыс.

Определенные больницы будут загружаться, госпитализировать, перепрофилировать новые кровати и будет достаточно большое количество больных, — отметил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 октября, зафиксирован новый печальный рекорд по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.