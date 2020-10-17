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У МОЗ розповіли, чи запроваджуватимуть в Україні локдаун, фото: «Ракурс»

Жорсткий локдаун — у МОЗ розповіли, чи вдаватимуться знову до таких заходів

17 жов 2020, 16:57
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, останнім часом спостерігається значне зростання захворюваності.

До жорсткого локдауну — найбільш суворих карантинних заходів, як це було зроблено цієї весни, українська влада вдаватиметься лише в крайньому випадку. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Ляшка, запровадження жорсткого локдауну є виключно резервним варіантом, а наразі робиться все можливе, щоб запобігти як колапсу системи охорони здоров’я, так і зупинці економіки.

Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну — це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити, — наголосив чиновник.

Ляшко запевнив, що наразі, попри виявлення щодня понад 5 тис. випадків коронавірусу, колапсу немає, а система охорони здоров’я справлятиметься і при зростанні цього показника до 10 тис.


Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофільовувати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 16 жовтня, зафіксовано новий сумний рекорд із захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.


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