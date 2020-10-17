У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145251-smertnist-vid-koronavirusu-pov-yazana-z-zahvoruvannyamy-nyrok-ucheni.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу, яка триває у світі, забрала життя вже понад 1,1 млн осіб.

Нове дослідження британських вчених свідчить, що захворювання та пошкодження нирок значно підвищують ризик летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19 у реанімації, повідомляє видання EurekAlert.

Такого висновку дійшли учені з Імперського коледжу в Лондоні (Велика Британія), на основі аналізу даних щодо 372 пацієнтів з COVID-19, які потрапили до чотирьох регіональних відділень інтенсивної терапії у Великій Британії між 10 березня та 23 липня 2020 року.

Середній вік пацієнтів становив близько 60 років, 72% з них були чоловіками.

Загалом у 216 (58%) пацієнтів була певна форма ниркової недостатності (у 45% розвинулася гостра ниркова недостатність (ГНН) під час перебування у відділенні інтенсивної терапії, тоді як у 13% була вже наявна хронічна ниркова недостатність (ХХН)). Ще у 42% не було цих проблем зі здоров’ям.

У пацієнтів, у яких розвинулася ГНН, в анамнезі не було серйозних захворювань нирок до прийому в реанімацію (це відомо з аналізів крові під час госпіталізації або з їхніх медичних карток), що свідчить про те, що ГНН була безпосередньо пов’язана з інфекцією COVID-19.

Проаналізувавши летальні випадки серед цих пацієнтів, дослідники встановили, що:

серед пацієнтів без проблем з нирками смертність становила 21% (32 із 156 пацієнтів);

серед пацієнтів зі спричиненою коронавірусом ГНН смертність становила 48% (81 з 168 пацієнтів);

серед пацієнтів, в кого раніше вже була ХНН I-IV стадій, смертність становила 50% (11 з 22 пацієнтів);

серед пацієнтів з ХНН V стадії, яким вже потрібен регулярний амбулаторний діаліз, смертність становила 47% (9 з 19 пацієнтів);

серед пацієнтів з трансплантацією нирки смертність становила 86% (шість із семи хворих померли).

Тобто, результати дослідження свідчать, що пацієнти з трансплантованими нирками є надзвичайно вразливою групою.

Причини збільшення смертності у пацієнтів з проблемами нирок наразі точно не зрозумілі, наголошують дослідники.

Існує кілька теорій щодо причин цього. Зокрема, вірус може викликати ендотеліїт (запалення судин нирок), що схоже на проблему, яку, як відомо, COVID-19 викликає у легенях.

Ще одною причиною може бути пряме пошкодження нирок в результаті спровокованої коронавірусом надмірної реакції імунної системи (так званої «цитокінової бурі»).

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що група крові може впливати на тяжкість перебігу COVID-19.