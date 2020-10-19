Реинтеграция Донбасса займет по меньшей мере четверть века. Фото: glavcom.ua

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Полная реинтеграция оккупированной части Донбасса займет не менее 25 лет.

За год или два в оккупированный районах Донецкой и Луганской областей возможно лишь восстановление конституционного строя. Такое мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Зеркало недели».

Вице-премьер привел пример Хорватии, когда в стране действовала переходная администрация с мандатом Совбеза ООН, а ее председателем был генерал США Жак Поль Кляйн, который принимал все основные решения. У него в подчинении был батальон миротворцев, которые обеспечивали режим переходного периода и внедрения в регионе переходной полиции.

Эти подразделения были сформированы из числа сербов, которые остались и признали конституционный строй Хорватии, хорватов и лиц других национальностей.

И эти «переходные» общие, плюс третий участник — представитель миротворческой миссии, полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, подлежащей реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя, — отметил Резников.



Представитель правительства добавил, что в Украине сменятся поколения, чтобы восстановленный Киевом контроль на оккупированных территориях Донбасса привел также к «преодолению разрушения раздора в головах».

Ранее сообщалось, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий разрабатывает законопроект о переходном периоде на Донбассе после деоккупации. Оказалось, что составной частью этого документа станет переходная судебная система.