Реінтеграція Донбасу займе щонайменше чверть століття. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n145319-reintegraciya-donbasu-zayme-schonaymenshe-chvert-stolittya-reznikov.html

Ракурс

Повна реінтеграція окупованої частини Донбасу займе щонайменше 25 років.

За рік чи два в окупований районах Донецької та Луганської областей можливо лише відновлення конституційного ладу. Таку думку висловив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

Віце-прем'єр навів приклад Хорватії, коли в країні діяла перехідна адміністрація з мандатом Радбезу ООН, а її головою був генерал США Жак Поль Кляйн, який приймав всі основні рішення. У нього у підпорядкуванні був батальйон миротворців, які забезпечували режим перехідного періоду та впровадження в регіоні перехідної поліції.

Ці підрозділи були сформовані з-поміж сербів, які залишилися і визнали конституційний лад Хорватії, хорватів і осіб інших національностей.

І ці «перехідні» спільні, плюс третій учасник — представник миротворчої місії, поліцейські патрулі забезпечували громадський порядок на території, що підлягає реінтеграції, до проведення місцевих виборів та повноцінного відновлення конституційного ладу, — зазначив Резніков.



Представник уряду додав, що в Україні зміняться покоління, аби відновлений Києвом контроль на окупованих територіях Донбасу привів також до «подолання руйнації розбрату в головах».

Раніше повідомлялося, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій розробляє законопроект про перехідний період на Донбасі після деокупації. Виявилося, що складовою частиною цього документу стане перехідна судова система.