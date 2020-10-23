На суд к Маркиву прилетела его мама и Арсен Аваков. Фото: МВД

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Дело нацгвардейца Виталия Маркива 23 октября продолжил рассматривать Апелляционный суд Милана. Это уже четвертое слушание по апелляционному делу украинского гвардейца.

Поддержать украинца на суде пришла мама Оксана Максимчук и министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава МВД заявил, что защита предоставит убедительные аргументы невиновности гвардейца Виталия Маркива. Также Аваков добавил, что со стороны Национальной федерации итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккелли Алессандре Баллерини. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что защита бойца НГУ настаивает на приобщении к доказательной базе экспертиз, сделанных украинскими экспертами, которые показывают что нацгвардеец на расстоянии в 1 тыс. 700 м за деревьями и кустами не мог даже видеть журналиста и его спутников и тем более стрелять на поражение из автомата Калашникова.

Также адвокаты требуют приобщения к материалам дела документального фильма «Не в том месте не в то время», в котором итальянские военные эксперты прямо свидетельствуют о непричастности Маркива к гибели журналиста.

Напомним, 30-летний старший сержант Нацгвардии Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме возле Милана. В июле прошлого года суд присудил ему 24 года неволи. Его арестовали в Болонье 30 июня 2017 года.

15 октября Апелляционный суд Милана принял новый перевод слов военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которые доказывают его невиновность.