На суд до Марківа прилетіла його мама та Арсен Аваков. Фото: МВС

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Справу нацгвардійця Віталія Марківа 23 жовтня продовжив розглядати Апеляційний суд Мілану. Це вже четверте слухання по апеляційній справі українського гвардійця.

Підтримати українця на суді прийшла мама Оксана Максимчук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Очільник МВС заявив, що захист надасть переконливі аргументи невинуватості гвардійця Віталія Марківа. Також Аваков додав, що з боку Національної Федерації Італійської преси з’явилася заява про погрози з України адвокату сім’ї Роккеллі Алессандрі Баллеріні. Про це 23 жовтня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що захист бійця НГУ наполягає на долучені до доказової бази експертиз, зроблених українськими експертами, які показують що нацгвардієць на відстані в 1 тис. 700 м за деревами та кущами не міг навіть бачити журналіста та його супутників і тим паче стріляти на ураження з автомату Калашникова.

Також адвокати вимагають долучення до матеріалів справи документального фільму «Не в тому місці не в той час», в якому італійські військові експерти прямо свідчать про не причетність Марківа до загибелі журналіста.

Нагадаємо, 30-річний старший сержант Нацгвардії Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана. У липні минулого року суд присудив йому 24 роки неволі. Його арештували у Болоньї 30 червня 2017 року.

15 жовтня Апеляційний суд Мілану прийняв новий переклад слів військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа, які доводять його невинуватість.