Коронавирус атаковал свыше 740 киевлян, 17 больных умерли

Коронавирус атаковал свыше 740 киевлян, 17 больных умерлиhttps://racurs.ua/n145812-koronavirus-atakoval-svyshe-740-kievlyan-17-bolnyh-umerli.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве обнаружили у свыше 740 жителей. Болезнь унесла жизни 17 человек.
Об этом 30 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм.
Впервые столько выявленных случаев коронавирусной болезни — 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 743 киевлян, — сообщает пресс-служба КГГА.
По состоянию на утро пятницы в Киеве уже 36 тыс. 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших:
420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
26 девочек от пяти месяцев до 16 лет;
279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;
16 мальчиков от одного до 15 лет.
Также сейчас болеют 37 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей, — говорится в сообщении.
Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь преодолели 12 тыс. 639 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в:
Деснянском районе — 150;
Дарницком — 89;
Печерском и Днепровском районах — по 85.
В стационарах медучреждений Киева лечатся 1 тыс. 857 больных COVID-19 (в том числе и 37 детей). В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 — находятся под аппаратами ИВЛ.