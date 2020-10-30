Коронавирус атаковал свыше 740 киевлян, 17 больных умерли

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Ракурс

Коронавирус в Киеве обнаружили у свыше 740 жителей. Болезнь унесла жизни 17 человек.

Об этом 30 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм.

Впервые столько выявленных случаев коронавирусной болезни — 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 743 киевлян, — сообщает пресс-служба КГГА.

По состоянию на утро пятницы в Киеве уже 36 тыс. 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

26 девочек от пяти месяцев до 16 лет;

279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

16 мальчиков от одного до 15 лет.

Также сейчас болеют 37 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей, — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь преодолели 12 тыс. 639 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в:

Деснянском районе — 150;

Дарницком — 89;

Печерском и Днепровском районах — по 85.



В стационарах медучреждений Киева лечатся 1 тыс. 857 больных COVID-19 (в том числе и 37 детей). В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 — находятся под аппаратами ИВЛ.