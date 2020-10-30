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Ракурс
Коронавирус атаковал свыше 740 киевлян, 17 больных умерли

Коронавирус атаковал свыше 740 киевлян, 17 больных умерли

30 окт 2020, 12:46
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Коронавирус в Киеве обнаружили у свыше 740 жителей. Болезнь унесла жизни 17 человек.

Об этом 30 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм.

Впервые столько выявленных случаев коронавирусной болезни — 741. Умерли 17 человек. Всего коронавирусная инфекция унесла жизни 743 киевлян, — сообщает пресс-служба КГГА.

По состоянию на утро пятницы в Киеве уже 36 тыс. 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших:

  • 420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

  • 26 девочек от пяти месяцев до 16 лет;

  • 279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет;

  • 16 мальчиков от одного до 15 лет.

Также сейчас болеют 37 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей, — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидемии коронавируса болезнь преодолели 12 тыс. 639 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания вчера обнаружили в:

  • Деснянском районе — 150;

  • Дарницком — 89;

  • Печерском и Днепровском районах — по 85.


В стационарах медучреждений Киева лечатся 1 тыс. 857 больных COVID-19 (в том числе и 37 детей). В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 — находятся под аппаратами ИВЛ.

Источник: Ракурс


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