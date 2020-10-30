Коронавірус атакував понад 740 киян, 17 хворих померло

Коронавірус атакував понад 740 киян, 17 хворих померлоhttps://racurs.ua/ua/n145812-koronavirus-atakuvav-ponad-740-kyyan-17-hvoryh-pomerlo.htmlРакурс
Коронавірус у Києві виявили у понад 740 мешканців. Хвороба забрала життя 17 осіб.
Про це 30 жовтня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Телеграм.
Вперше стільки виявлених випадків коронавірусу — 741. Померло 17 осіб. Усього коронавірусна інфекція забрала життя 743 киян, — повідомляє прес-служба КМДА.
Станом на ранок п’ятниці У Києві вже 36 тис. 768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Серед тих, хто захворіли:
420 жінок віком від 19 до 88 років;
26 дівчаток від п’яти місяців до 16 років;
279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв;
16 хлопчиків від одного до 15 років.
Також нині хворіють 37 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів, — йдеться у повідомленні.
Загалом з початку епідемії коронавірусу хворобу подолали 12 тис. 639 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у:
Деснянському районі — 150;
Дарницькому — 89;
Печерському і Дніпровському районах — по 85.
У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1 тис. 857 хворих на COVID-19 (зокрема, й 37 дітей). У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 осіб, 22 — перебувають під апаратами ШВЛ.