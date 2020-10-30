Коронавірус атакував понад 740 киян, 17 хворих померло

https://racurs.ua/ua/n145812-koronavirus-atakuvav-ponad-740-kyyan-17-hvoryh-pomerlo.html

Ракурс

Коронавірус у Києві виявили у понад 740 мешканців. Хвороба забрала життя 17 осіб.

Про це 30 жовтня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Телеграм.

Вперше стільки виявлених випадків коронавірусу — 741. Померло 17 осіб. Усього коронавірусна інфекція забрала життя 743 киян, — повідомляє прес-служба КМДА.

Станом на ранок п’ятниці У Києві вже 36 тис. 768 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Серед тих, хто захворіли:

420 жінок віком від 19 до 88 років;

26 дівчаток від п’яти місяців до 16 років;

279 чоловіків віком від 19 до 83 рокiв;

16 хлопчиків від одного до 15 років.

Також нині хворіють 37 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів, — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку епідемії коронавірусу хворобу подолали 12 тис. 639 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у:

Деснянському районі — 150;

Дарницькому — 89;

Печерському і Дніпровському районах — по 85.



У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1 тис. 857 хворих на COVID-19 (зокрема, й 37 дітей). У важкому стані 466 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 760 осіб, 22 — перебувають під апаратами ШВЛ.