Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Википедия

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Ракурс

Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с Международным валютным фондом, считают в правительстве.

Сейчас представители МВФ с тревогой наблюдают за ситуацией, но в фонде понимают реформаторские стремления Украины, которая планирует и в будущем бороться с коррупцией. Об этом 5 ноября на брифинге в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Нет, не повлияет, потому что Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения: свои намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу, и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах, — заявил глава правительства.

По его словам, следующий раунд переговоров между Украиной и международными организациями по финансовой помощи состоится уже на следующей неделе. Шмыгаль уверен, что позитивным переговорам должно поспособствовать и принятие ВРУ государственного бюджета на 2021 год.

Также стало известно, что во время доработки проекта государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета. Ранее зампред комитета ВРУ по вопросам бюджета Александр Трухин отмечал, что окончательные переговоры с МВФ и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Министерство финансов. При этом нардеп не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит и добавил, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что украинская экономика не может обойтись без кредитов от партнеров и международных организаций. Именно поэтому продолжается сотрудничество с Международным валютным фондом.