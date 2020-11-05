Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Вікіпедія

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Ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, вважають в уряді.

Наразі представники МВФ із занепокоєнням спостерігають за ситуацією, що склалася, але у фонді розуміють реформаторські прагнення України, яка планує й у майбутньому боротися з корупцією. Про це 5 листопада на брифінгу в Києві заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ні, не вплине, тому що Україна чітко декларує і показує свої європейські наміри: свої наміри продовжувати й активно вести антикорупційну реформу, і всі реформи, які націлені та прописані в наших міжнародних зобов’язаннях, — заявив очільник уряду.

За його словами, наступний раунд перемовин між Україною та міжнародними організаціями щодо фінансової допомоги відбудеться вже наступного тижня. Шмигаль упевнений, що позитивним переговорам має посприяти й ухвалення ВРУ державного бюджету на 2021 рік.

Також стало відомо, що під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 рік можуть змінити макропараметри. Зокрема, може бути переглянутий дефіцит держбюджету. Раніше заступник голови комітету ВРУ з питань бюджету Олександр Трухін відзначав, що остаточні переговори з МВФ і з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд та Міністерство фінансів. При цьому нардеп не зміг уточнити наскільки можуть переглянути дефіцит і додав, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що українська економіка не може обійтися без кредитів від партнерів та міжнародних організацій. Саме тому продовжується співпраця із Міжнародним валютним фондом.