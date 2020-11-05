Коронавирус снова бьет рекорды в Италии. Фото: footboom.net

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Вторая волна коронавируса с новой силой ударила по Европе, большое количество заражений вновь фиксируется в Италии.

За последние сутки, 4 ноября, в этой стране зафиксировали новый абсолютный рекорд количества новых случаев COVID-19 за сутки — заболели 34 тыс. 505 человек. Ранее рекорд заражения фиксировался 31 октября — 31 тыс. 758 заражений. Всего в Италии с начала пандемии заболели 824 тыс. 879 человек. Об этом пишет газета Corriere Della Sera.

Вчера от коронавируса умерли 445 человек, а всего пандемия унесла в Италии 40 тыс. 192 жизни. Преодолеть болезнь сумели 312 тыс. 339 человек.

По информации ресурса Worldometers, по состоянию на 5 ноября в мире зафиксировали уже 48,4 млн случаев COVID-19. С начала пандемии 34 млн 674 тыс. 292 человека выздоровели, а 1 млн 231 тыс. 26 пациентов умерли.

Напомним, на минувшей неделе самый высокий уровень заражения коронавирусом среди стран Европейского Союза фиксировался в Бельгии. В пятерке стран-лидеров также были Чехия, Люксембург, Словения и Нидерланды.