Коронавірус знову б’є рекорди в Італії. Фото: footboom.net

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Друга хвиля коронавірусу з новою силою вдарила по Європі, велика кількість заражень знову фіксується в Італії.

За останню добу, 4 листопада, в цій країні зафіксували новий абсолютний рекорд кількості нових випадків COVID-19 за добу — захворіли 34 тис. 505 осіб. Раніше рекорд зараження фіксувався 31 жовтня — 31 тис. 758 заражень. Загалом в Італії з початку пандемії захворіли 824 тис. 879 осіб. Про це пише газета Corriere Della Sera.

Вчора від коронавірусу померли 445 осіб, а загалом пандемія забрала в Італії 40 тис. 192 життя. Подолати хворобу зуміли 312 тис. 339 осіб.

За інформацією ресурсу Worldometers, станом на 5 листопада у світі зафіксували вже 48,4 млн випадків COVID-19. З початку пандемії 34 млн 674 тис. 292 особи одужали, а 1 млн 231 тис. 26 пацієнтів померли.

Нагадаємо, на минулому тижні найвищий рівень зараження коронавірусом серед країн Європейського Союзу фіксувався у Бельгії. У п’ятірці країн-лідерів також були Чехія, Люксембург, Словенія та Нідерланди.