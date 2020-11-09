COVID-19 подхватил глава Минфина Марченко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146266-covid-19-podhvatil-glava-minfina-marchenko-video.htmlРакурс
Министр финансов Украины Сергей Марченко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Из-за болезни чиновник ушел на больничный. О заражении коронавирусом главы Минфина заявила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук во время встречи с представителями «Авто Евро Сила», которая транслировалась на странице общественной организации в Facebook.
Верещук рассказала, что 9 ноября состоялось заседание парламентского налогового комитета, где создали рабочую группу по вопросам доступной растаможки импортных подержанных автомобилей. Также нардепы рассмотрели восемь законопроектов о доступной растаможке автомобилей из Европы, но не поддержали ни одного.
После этого мы обратились к министру финансов. Выяснили, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном. Однако я разговаривала с ним по телефону, — заявила парламентарий.
Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус получил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пообещал самоизолироваться и работать в дистанционном режиме.
Также стало известно об инфицировании COVID-19 главы Офиса президента Андрея Ермака.