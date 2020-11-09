Министр финансов Сергей Марченко заболел коронавирусом. Фото: РБК-Украина

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Министр финансов Украины Сергей Марченко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Из-за болезни чиновник ушел на больничный. О заражении коронавирусом главы Минфина заявила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук во время встречи с представителями «Авто Евро Сила», которая транслировалась на странице общественной организации в Facebook.

Верещук рассказала, что 9 ноября состоялось заседание парламентского налогового комитета, где создали рабочую группу по вопросам доступной растаможки импортных подержанных автомобилей. Также нардепы рассмотрели восемь законопроектов о доступной растаможке автомобилей из Европы, но не поддержали ни одного.

После этого мы обратились к министру финансов. Выяснили, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном. Однако я разговаривала с ним по телефону, — заявила парламентарий.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус получил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пообещал самоизолироваться и работать в дистанционном режиме.

Также стало известно об инфицировании COVID-19 главы Офиса президента Андрея Ермака.